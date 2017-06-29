الحرة نيوز –

قال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات “ان الارادة السياسية دفعت باتجاه حل مشكلات شركات الحج والعمرة حماية للمواطنين تحقيقا لمبدأ السلامة الذي تسعى اليه الحكومة”، مشيرا الى “حزمة إجراءات مشددة سيتم تنفيذها لضبط عملية نقل الحجاج ولمعتمرين برا، وللحد من تجاوزات الشركات والتي يكون ضحيتها المواطن”.

واضاف خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بحضور وزيرا الداخلية غالب الزعبي، والنقل جميل مجاهد ورئيس مجلس ادارة شركة معان التنموية شحادة ابوهديب ومدير الامن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه ورئيس هيئة النقل البري صلاح اللوزي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان حسين كريشان، ومدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ان “المواطن وشركات الحج والعمرة ستلمس تغييرات شاملة بإجراءات وشروط منح التصاريح للحافلات والمركبات التي تقل الحجاج والمعتمرين”.

وتمخض الاجتماع عن الاتفاق على توزيع الادوار بشكل تكاملي بتحديد مسؤوليات كل جهة ابتداء من الفحص الفني للمركبات والتأكيد على الزامية وجود السائق المعاون والتصريح الامني للسائقين، وفئة الرخص على ان لا تقل عن الفئة السادسة، وإلزام جميع الحافلات بإجراء الفحص الفني مجددا في واحة معان من اللجنة الفنية المعنية قبيل مغادرة الحافلة الحدود.

كما اتفق الحضور على افتتاح مركز فحص فني شامل ومتخصص لفحص المركبات في واحة حجاج معان الى جانب تحويل الواحة الى استراحة الزامية للسائقين والمعتمرين لضمان اكبر قدر من السلامة العامة للمسافرين، والنظر بتحديد المعابر الحدودية التي تعبرها الحافلات لضمان تنفيذ الشروط والاجراءات الضابطة للسلامة العامة وضمان التزام الشركات بكافة الشروط والاجراءات المتبعة.

وقرر المجتمعون أن تقوم كوادر وزارة الاوقاف في المعابر الحدودية بالكشف على العقود المبرمة بين المعتمرين والشركات والتأكد من باجات المعتمرين والاختام المستعملة في الوثائق والكشوفات للتأكيد على التزام المعتمرين بحافلاتهم والتزام الحافلات بالفحوصات الفنية المطلوبة للسماح لهم بالعبور.

واكد عربيات ان الوزارة الغت اعتماد شركة الحج والعمرة التي تعرضت احدى حافلاتها لحادث سير ثاني ايام العيد بسبب عدم التزامها بالشروط والاجراءات والتعليمات المعمول بها وتسييرها لحافلة مخالفة للشروط اضافة لمخالفات اخرى كشفتها الوزارة عقب الحادث، مشددا على ان مشكلات موسم الحج تم الانتهاء من اغلبها فيما بقي مشكلات ناتجة عن رحلات العمرة.

واشار الى ان اهمية الشركة الوطنية للحج والعمرة تبرز بهذا الوقت بشكل كبير لأنها توفر ضمانة حكومية والتزاما عاما تجاه المواطن وسلامته، وتوفير اعلى درجات الراحة لا سيما مع تكرار حوادث الطرق لحافلات المعتمرين.

وقال ان الجهات المعنية ابدت جاهزية واستعدادا كاملا لتنفيذ الاجراءات الجديدة بتشدد والتزام كامل، منوها الى ان الاجراءات ستشمل الحجاج والمعتمرين الفلسطينيين الذي يعبرون الحدود الاردنية.