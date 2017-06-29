الحرة نيوز – عمان

عقد مجلس القبائل والعشائر السورية والتجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي الثلاثاء مؤتمرا بعنوان “التآخي بين الشعبين الشقيقين الاردني والسوري” لبحث أواصر التعاون والدعم والمساندة بين الشعبين لما فيه مصلحة الشعبين في ظل الراية الهاشمية وذلك بحضور شيوخ ووجهاء القبائل الأردنية والسورية في ديوان الشيخ عواد حاكم أبو جنيب الفايز في منطقة اللبن شرق العاصمة عمان رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي الدكتور سطام حاكم أبو جنيب الفايز تحدث عن الهدف من عقد هذا المؤتمر والذي يصب في امن واستقرار الوطن في التكاتف مع الاشقاء السوريين مشيرا الى مواقف الشعب الأردني حيال قضية الشعب السوري وأن مايصيب هذا الشعب من شأنه أن يؤثر على الشعب الأردني كونه يجمعهما مصير واحد بحكم العلاقة القوية بينهما

رئيس مجلس العشائر السوري الشيخ علي مذود الجاسم اشارالى العلاقة المميزة بين الشعب الأردني والشعب السوري وهي علاقة قديمة وتزداد قوة ومتانة خاصة في مثل هذه الظروف ……

أمين سر التجمع الاردني المؤيد للنظام الهاشمي الدكتور امين ابو هزيم اكد أن العلاقة بين الشعب الأردني والسوري لن تتأثر بأي ظرف أو حدث مهما كانت طبيعة هذا الظرف أو الحدث فهي قديمة منذ القدم كما تطرق الى الخصوصية التي تمتاز بيها هذه العلاقة

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وجهاء القبائل السورية عبروا عن مدى انتمائهم وولائهم للوطن ولقائد الوطن لما لمسوه من حفاوة الترحيب وتقديم يد العون والمساعدة لهم منذ لجوئهم الى المملكة ..

وفي اختتام أعمال المؤتمر جدد المجتمعون البيعة لقائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني كما دعوا الى المزيد من التلاحم ورص الصفوف بما يخدم قضايا الأمة العادلة وتم توقيع مذكرة ولاء وانتماء من كلا الطرفين المشاركين حيث سترفع إلى جلالة الملك عبدالله بن الحسين

والقى الشاعر شاهر ابورمان شاعر البيارق عدة قصائد وطنيه وايضا كان هناك عدد من الشعراء الذين القو القصائد الوطنيه…

وفي نهاية المؤتمر قدم الشيخ عواد حاكم ابو جنيب الفايز بأن يكون ديوانه هو المقر الدائم للأشقاء السوريين في الأردن وبحث قضاياهم وهمومهم واحتضان جميع شؤونهم .

التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي يشكر الدكتور اسامة العلاونة عضو الهيئة الإدارية للتجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي على حسن ادارة المؤتمر .

ويخص التجمع الأردني بالشكر جميع الوسائل الإعلامية التي ساهمت في تغطيه هذا المؤتمر ومنها قناة رؤيا ، قناة الحقيقة الدولية ، قناة الأردن اليوم ، ووكالة نيروز الاخبارية وجميع من ساهم في تغطية المؤتمر اعلامياً .