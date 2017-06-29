الحرة نيوز –

قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسه ان طريق الطفيلة/غور فيفا الذي شهد حادث حافلة المعتمرين اول ايام عيد الفطر المبارك، هو طريق مصنف كطريق سياحي قروي لوجود ميول طولية ومنعطفات عليه وليس من ضمن مسارات الطرق الرئيسية لغايات حافلات الحج والعمرة.

وقال هلسة لدى تفقده اليوم الخميس موقع الحادث ان الحادث وقع على منحدر يوجد به حواجز معدنية لحماية المركبات لكن سرعة الحافلة الكبيرة جداً ادت إلى تهورها وخلع الحواجز المعدنية كاملة.

واضاف في الجولة التي رافقه فيها مدير ادارة اقليم محافظات الجنوب ومدير السلامة المروية ومدير اشغال محافظة الطفيلة، ان مخطط الكروكي للحادث اوضح ان الاسباب تعود إلى خطأ من السائق وليس من الطريق كما أن المركبة التي حصل معها الحادث هي حافلة ركاب يتجاوز عمرها الاثنى عشر عاماً وهي ليست مهيأة لنقل الحجاج والمعتمرين لمثل هذه المسافات الطويلة.

وشدد هلسه على ضرورة المتابعة والتقييم لكافة الحافلات والسائقين والذين يتعاملون مع رحلات الحج والعمرة لكون مثل هذه الحافلات والسائقين يسيرون لمسافات طويلة لإيصال هذه الحافلات مؤكدا النظرية الفنية التي تقول ان الحادث له ثلاثة أسباب أولها المركبة وسلامتها والثاني السائق ومدى أهليته والثالث الطريق ومدى أهليتها.

وأوعز هلسه لعمل التقييم اللازم للطريق بكافة مواقعه لبيان اية متطلبات اضافية لتعزيزها اصولياً.