الحرة نيوز –

أصيب رجلي امن عام من مرتبات البحث الجنائي بجروح مختلفة في الجسم ، مساء الخميس، اثر اشتباك مع ثلاثة اشخاص من ذوي الأسبقيات في منطقة ناعور بالعاصمة عمان.

وفي التفاصيل قالت مديرية الأمن العام لقد ورد بلاغ لمركز القيادة والسيطرة مساء الخميس بوجود مركبه في إحدى مناطق جنوب عمان لا تحمل لوحه أرقام وبداخلها عدد من الأشخاص المشبوهين حيث تم على الفور إبلاغ اقرب دوريات البحث الجنائي بالتحرك لمكان وجودها من اجل التأكد من ظروفها والأشخاص الذين بداخلها.

وأضافت انه وعند وصول طاقم الدورية لمكان تواجد المركبة وفور مشاهدتهم قام من بداخل المركبة، وهم ثلاثة أشخاص بصدم الدورية وبادر احدهم بإطلاق عيارات نارية باتجاههم مما أدى لأضرار بالمركبة العسكرية و تم على الفور الرد عليهم بالمثل من اجل تعطيلهم والسيطرة عليهم .

وتابعت انه جرى تعزيز طاقم الدورية حيث تمكنوا من السيطرة على شخصين ممن كانوا داخل المركبة تبين أنهما من ذوي الأسبقيات الجرمية ( في القضايا الجنائية المختلفة ) وخاصة بقضايا ترويج المواد المخدرة وحمل السلاح وتبين كذلك ان بحق احدهما طلب امنيا ، فيما لاذ الثالث بالفرار بعد مقاومته لرجال الأمن العام والبحث جار عنه .

وأشارت إصابة رجلي امن عام من مرتبات البحث الجنائي بجروح ، بسبب المداهمة، حيث أسعفا للمستشفى، وهما بحاله متوسطه.

وأضافت انه تبين بعد القبض على الشخصين إصابة كل منهما بعيار ناري في منطقه البطن وأسعفا للمستشفى، وهما بحالة متوسطه.

وأكدت العثور بداخل المركبة بعد تفتيشها على كميه من المواد المخدرة وظروف فارغة لسلاح ناري (مسدس ) إضافة إلى عدد من الأسلحة البيضاء كما وتبين ان المركبة غير مرخصة ولا تحمل لوحه أرقام وسيتم إرسالها لإدارة الترخيص للتأكد من كافة أوراقها وفتح تحقيق في الحادثة .