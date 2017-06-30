الحرة نيوز –

تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ (٢٤) ساعة الماضية مع (٢١٩) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها(٩٥) إصابة.

في حين تم التعامل مع (٥٦٩) حالة مرضية مختلفة.

وذكرت مصادر إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني أهم الحوادث التي تعاملت معها خلال الـ(٢٤) ساعة الماضية .

إصابة (٦) أشخاص اثر حادث تصادم في محافظة العاصمة

تعاملت فرق الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان مع حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق المطار، نتج عن الحادث إصابة (٦) أشخاص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الحمايدة ، وحالتهم العامة متوسطة .

إخماد حريق أعشاب جافة في اربد

تعاملت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني اربد مع حريق شب في أعشاب جافة بالقرب من المستشفى التخصصي تقدر مساحتها بـ(٢٥) دونم, حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للمواقع المجاورة دون وقوع إصابات بالأرواح .