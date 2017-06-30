الحرة نيوز –

تكون الأجواء نهار الجمعة حارة نسبياً في المناطق الجبلية وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر، وفي المساء والليل تكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والبادية وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، أما الرياح فتكون شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب دائرة الارصاد الجوية يطرأ يوم غد السبت ارتفاع قليل على الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة وجافة في مختلف مناطق المملكة، وحارة جدا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

كما يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة يوم الاحد لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (5-6) درجات مئوية وتكون الأجواء حارة وجافة في جميع مناطق المملكة، وحارة جدا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اما يوم الاثنين فتستمر الأجواء حاره وجافه في كافه مناطق المملكة وحاره جدا في الاغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شماليه غربيه معتدلة السرعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة تتراوح في عمان خلال الثلاثة ايام المقبلة بين 23 الى 36 درجة مئوية وفي المناطق الشمالية من 23 الى 32 وفي المناطق الوسطى من 23 الى 31 وفي المناطق الجنوبية من 20 الى 38 وفي مدينة العقبة من 27 الى 42 درجة مئوية.