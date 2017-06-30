الحرة نيوز –

أجمع عدد من تجار الخضار ‘الجملة’ في سوق الخضار المركزي على ان تجار التجزئة هم المتحكمون في اسعار السلع.

واشاروا الى ان حلقات التداول تبدأ من المزارع مروراً بتجار الجملة، حيث تمر بأكثر من تاجر قبل ان تصل إلى تاجر التجزئة ثم المستهلك، وكل حلقة من هذه الحلقات تضيف هامش ربح يدفع ثمنه فى النهاية المستهلك.

وقالوا ان سعر المادة من الخضار والفواكه تتضاعف عند عرضها من قبل تاجر ‘التجزئة’ ما يعنى ان نصف قيمة سعر السلعة تذهب للتجزئة قبل ان تصل إلى المواطن.

وحسب نقيب تجار الخضار والفواكه سعدي ابوحماد فإن صندوق البندورة وزن 8 كيلو غرام بيع اليوم في سوق الخضار المركزي بـ 80 قرشا، في حين يقوم بعض تجار التجزئة وفي بعض المناطق ببيع الكيلو الواحد من البندورة للمستهلك بسعر دينار واحد.

واكد ابوحماد ، استمرار تراجع اسعار الخضار في اسواق الجملة المركزية حتى بات وسطاء الاسواق يجدون صعوبة في تسويق كميات الخضار الواردة اليهم لانها تفوق الطلب كثيرا ومن هنا تراجعت اسعارها بصورة غير مسبوقة.

وعلل اسباب زيادة الكميات الى ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الانتاج وهو ما يسرع بنضوج الخضار والفواكه بصورة كبيرة كما ان ضعف الصادرات بسبب النقص في عدد البرادات اللازمة للتصدير ساهم بزيادة الكميات الواردة الى الاسواق المحلية.

واشار الى ان معدل سعر كيلو البندورة تراوح ما بين 5- 10 قروش، والباذنجان 10-12 قرشا، والكوسا 15-20 قرشا، والزهرة 15-25 قرشا، والبطاطا 30-35 قرشا، والفاصوليا 85-1 دينار ، والشمام 5-10 قروش، والبطيخ 10 قروش.

وتوقع ابو حماد انخفاض هذه الاسعار في ظل زيادة الكميات الواردة بصورة فاقت الطلب عليها من قبل المشترين، مشيرا الى انه لو توفرت وسائط النقل الخاصة بالصادرات لساهم ذلك في امتصاص جزء من هذا الفائض مما سيعود على الاسعار بالتحسن.

وردا على سؤال حول الفرق الشاسع بين اسعار التجزئة واسعار الجملة اشار الى ان اسعار الجملة تتحدد وفقا لقاعدة العرض والطلب وان البضاعة عادة ما تباع بالمزاد العلني والذي هو الاساس لتحديد هذه الاسعار، بينما اسعار التجزئة عادة ما يحددها تاجر التجزئة نفسه والذي يقرر نسبة الربح التي يراها مناسبة، مناشدا في الوقت نفسه تجار التجزئة مراعاة اسعار الجملة واعتبارها الاساس لتحديد اسعار التجزئة خاصة ان معظم الاسعار في سوق الجملة منخفضة حاليا والذي من المفروض ان ينعكس ذلك على اسعار التجزئة بالانخفاض.

وناشد جميع الجهات ذات العلاقة بضرورة اتخاذ ما يلزم من اجراءات للحد من تراجع هذه الاسعار والذي لن يتحقق ما لم يتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتصدير اكبر كمية من هذا الانتاج سواء أكان ذلك من الخضار او الفواكه.

مجموعة من تجار الجملة عبروا عن استيائهم بسبب ركود حركة البيع والشراء، مؤكدين إغلاق بعض التجار لمحالهم التجارية بسبب الخسائر التى تعرضوا لها، مؤكدين ان اسلوب تجار التجزئة هو العامل الرئيسي فى ارتفاع الأسعار وان تجار السوق ليس لهم أي تدخل في فرض أسعار السلع أو احتكارها محملين تاجر التجزئة التحكم بالأسعار.

من جانبه اكد صاحب محل خضار في منطقة تلاع العلي عمر قطيل ان البندورة تباع في مناطق عمان الغربية 30-40 قرشا للكيلو الواحد وان تاجر التجزئة يشتري الصندوق وزن 8 كيلو من السوق المركزي ما بين دينار الى دينار ونصف، وهذا ايضا ينطبق على باقي اصناف الخضار .

ابو جمال صاحب محل خضار في صويلح قال ان سعر بيع صندوق البندورة صنف ممتاز وزن 12 كيلو يباع بـ خمسة دنانير للمستهلك في حين يشتريه هو كتاجر تجزئة بـ 750ر4 دينار في حين يبيع الصندوق صنف عادي وزن 8 كيلو بـ 500ر1 دينار .

اما في مناطق عمان الشرقية اكد عدد من تجار التجزئة ان اسعار بيع البندورة منخفضة جدا خصوصا في الاسواق الشعبية مثل مخيم الوحدات حيث يباع كيلو البندورة بعشرة قروش صنف ممتاز.