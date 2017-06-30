الحرة نيوز –

وافق مجلس الشعب التابع للنظام السوري بدمشق صباح اليوم، على مشروع تغيير الهوية السورية، للمواطنين السوريين داخل سوريا.

وأكدت وزارة الداخلية على ضرورة حضور كل السوريين لتجديد بطاقاتهم الشخصية القديمة، والحصول على بطاقات حديثة الكترونية تعتمد على البصمة.

وأشارت الوزارة أنه: « يجب الحصول عليها شخصياً من داخل القطر، ولا يتم منحها عن طريق السفارات في الخارج، ويتم استلامها شخصياً مع تجديد دفتر العائلة لكل مواطن».

ونوّهت الوزارة أنه: « إن لم يجدد المواطن هويته، سيتم سحب الجنسية السورية منه»

يشار أن الداخلية السورية أصدرت البطاقة الشخصية السابقة بمرسوم تشريعي 26 من عام 2017