الحرة نيوز –

فيما يلي السيرة الذاتية لمرشح امانة عمان المحامي حازم نعيمات1

_نائب امين عمان.2016-2017. 2 _رئيس اللجنه المحليه لمنطقة تلاع العلي وام السماق وخلدا2013-2017. 3_عضو مجلس امانة عمان الكبرى 4_عضو الهيئة العامة في نقابة المحامين الاردنيين. 4_عضو الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية-الفرع الاقليمي. 5_نائب سمو رئيس الاتحاد الاردني للتايكواندو. 6_نائب رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو. 7_يحمل درجة الماستر برياضة التايكواندو. 8_عضو المكتب التنفيدي الاتحاد الدولي للتايكوتندوا. 9_عضو الاتحاد الدولي للتايكوندو. 10_دورات عدة في مجال الادارة والتخطيط الاستراتيجي. 11_رئيس نادي ام السماق الرياضي. 12_ماجستير قانون ومحامي دولي. 13_عضو في بنك الطعام الاردني