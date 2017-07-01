الحرة نيوز –

قال مدير نقابة الصاغة المهندس نمر ادريس ان سعر بيع غرام الذهب21قيراط وصل الى25.30دينار اما سعر الشراء فوصل الى23.90دينار .

واضاف ادريس ان سعر شراء غرام الذهب24 وصل اليوم الى30.20دينار في السوق المحلية اليوم فيما بلغ سعر البيع27.50دينار.

واوضح ادريس ان سعر شراء غرام الذهب عيار18وصل22.40دينار اما سعر البيع20.00دينار .

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في الاردن حسب نقابة الصاغة في الجدول التالي:

الوحدة سعر البيع سعر الشراء

سعر الذهب عيار24 …. 30.20 27.50

سعر الذهب عيار21…. 25.30 23.90

سعر الذهب عيار18…. 22.40 20.00