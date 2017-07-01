Uncategorized مدير مطعم يطرد عائلة عراقية بحجة أنهم لاجئين.. كيف تصرف شباب #الأردن ؟! <3 <3 يوليو 1, 2017 2:51 PM17560 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet اترك تعليق إلغاء الرد آخر الأخباربيان هام من مجلس النواب حول بيع الأراضي للصهاينة أخـر الأخـبـار يوليو 1, 2017مطاعم تستخدم مادة لدهان المنازل في الحمص أخـر الأخـبـار يوليو 1, 2017الفنان اسامة الزين يقود الأغنية الشبابية مـنـاسـبـات يوليو 1, 2017مدير مطعم يطرد عائلة عراقية بحجة أنهم لاجئين.. كيف تصرف شباب... Uncategorized يوليو 1, 2017بيان من بطريقية الروم حول بيع اراضي لاسرائيل أخـر الأخـبـار يوليو 1, 2017 الأكثر مشاهدةمتى عيد الفطر ( الاحد ام الاثنين ) ؟ أخـبـار مـحـلـيـة يونيو 24, 2017الدعوة عامة لجميع أعضاء التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي مـنـاسـبـات يونيو 22, 2017الحرارة أعلى من معدلها بـ 5-7 درجات أخـبـار مـحـلـيـة يونيو 27, 2017التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي يهنئ الملك والأمة بعيد الفطر السعيد مـنـاسـبـات يونيو 22, 20175 زوجات مصيرهنّ الطلاق.. هل أنت واحدة منهنّ؟ مـنـوعـات يونيو 1, 2017ثبوت تهمة قتل عرفات على دحلان أخـبـار عـربـيـة و دولـيـة يونيو 24, 2017الطقس في عمّانAmmanhaze 36 ° C 36 ° 36 ° 20% 7.2kmh 20%الأحد 33 °الأثنين 33 °الثلاثاء 38 °الأربعاء 36 °الخميس 30 °