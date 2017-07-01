الحرة نيوز –

فنان رومانسي تلامس كلمات اغانيه القلوب يتقن أداء الأغاني الرومانسية

أسامة الزين فنان يشق طريقه بموهبته الصادقة تمكن خلال فترة قصيرة من حفر اسمه في القلوب حتى أصبح له قاعدة كبيرة من المعجبين والمحبين ورواد هذا اللون من الاغاني

وهذه الأغاني الشبابية والرومانسية هي سمة من سمات العصر وتتناسب مع ايقاع هذا الزمن

عشق الفن وكرس حياته من أجل هذه الرسالة وهاهو يبدأ مشواره يمتلك الموهبة وكل متطلبات الابداع

الفن بالنسبة له هو البحث عن الجديد دائما وعدم البقاء عند مرحلة معينة فهو مجدد في فنه ومبدع يختار الأغاني التي تناسب الأذواق جميعها

الفنان اسامة الزين اسم له حضور في القلوب يصعد سلم النجاح والتميز وفرادة الموهبة

مايقال بحق هذا الفنان لايعبر عن حجم موهبته الحقيقية واذا أردت أن تعرفه عليك بالاستماع له ومعرفة مايتمتع به من مواهب حقيقية تؤهله لأن يقود الأغنية الشبابية والرومانسية