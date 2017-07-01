الحرة نيوز –

حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من استخدام بعض المطاعم لمادتي ثاني اكسيد التيتانيوم والنشا في تصنيع الحمص لما لها من اثار صحية ضارة على حياة المواطنين وتسببها للعديد من الامراض حاليا ومستقبليا في ضوء كثير من الدراسات العلمية الطبية التي اكدت هذا الامر مما حدا بكثير من الدول بمنع استخدامها في عمليات التصنيع .

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في تصريح صحفي انه برز مؤخرا شكاوى من قبل المواطنين لتغير في مذاق الحمص المتداول في المطاعم وقد حامت الشكوك حول عمليات الغش التجاري والتصنيعي لهذه الوجبة والتي يتم تناولها بشكل شبه يومي من قبل المواطنين وعلى اثر هذه الشكاوى تبين ان الامر يعود الى شقين حيث تبين في الشق الاول استخدام مادة ثاني اكسيد التيتانيوم وهي مادة تم منعها من قبل الجهات الرقابية الحكومية حيث تعمل هذه المادة عند اضافتها الى الحمص الى اعطاء اللون الابيض بالاضافة الى الملمس الناعم والسماكة والكثافة علما ان هذه المادة تستخدم في تصنيع الدهان والطلاء وقد تحصلت حماية المستهلك على نتائج فحوصات مخبرية تؤكد تداولها في الاسواق واستخدامها في صناعة الحمص بالاضافة الى تقرير لضبوطات عدد من المطاعم استخدمت هذه المادة .

واوضح عبيدات ان مادة ثاني اكسيد التيتانيوم هي مادة قد تسبب مرض السرطان او تليف الرئة واتلاف المعدة وان تناول الحمص الذي يحتوي على التيتانيوم بكميات كبيرة ومتواصلة يسبب هذه الامراض بحسب الدراسات العلمية الطبية والابحاث التي قامت بها جهات عالمية اوضحت خطورتها عند الاستخدام بكميات كبيرة حيث كانت هذه المادة مسموحة سابقا في تصنيع الاغذية وبكميات بسيطة مقرونة بالحذر الا ان الاستخدام لدينا بكميات تتجاوز الحدود المسموح بها رغم منعها لاحقا مع توصية جهات دولية نصحت بمنع الاستخدام نهائيا بغض النظر عن الكمية حيث بينت وكالة الابحاث الدولية ان المادة قد تكون سببا بالاصابة بسرطان الرئة نتيجة تجمعها كمادة صلبة وهو ما بينته ارشادات الصحة والسلامة المهنية العالمية .ز

وبين عبيدات ان الشق الاخر ما يتضمن استخدام النشا في تصنيع الحمص بكميات تصل الى درجة الغش التجاري تشكل خطورة على حياة المواطنين من حيث رفع نسبة السكري في الدم بالاضافة الى تاثيره على المعدة والامعاء والفلب حيث يلجأ عدد من اصحاب المطاعم الى استخدام النشا في تصنيع الحمص من خلال اضافة كمية كبيرة على ما مقداره كيلوغرام من الحمص الامر الذي يجعل الكمية تصل ما قبل التصنيع الى اربعة اضعاف الكمية الحقيقية وبالتالي تعد غشا تصنيعيا محفوفا بالمخاطر الصحية على حياة المواطنين.

وطالب عبيدات بضرورة تشديد الرقابة على المطاعم واخذ عينات عشوائية بشكل شبه يومي للتأكد من خلو مادة الحمص من اي مما ذكر سابقا وفي حال ثبوت استخدامه يجب على الجهات الرقابية اتخاذ اشد العقوبات القانونية بحق المخالفين مع ضرورة تغليظها واعلان اسماء المطاعم التي يثبت تكرارها لهذه الاستخدامات امام العامة لما تشكله هاتين المادتين من خطر على صحة المواطنين وتهديد لسلامة الامن الغذائي.

واشار عبيدات ان حماية المستهلك ستعد فيلما تثقيفيا يبين مخاطر هاتين المادتين وكيفية استخدامها من قبل بعض اصحاب المطاعم حيث سيتم نشره للعامة وذلك من باب نهج حماية المستهلك في التوعية والتثقيف.