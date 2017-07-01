الحرة نيوز –

أصدر مجلس النواب قبل قليل بيانا حول بيع أراضي لاسرائيل

نص البيان

من باب المسؤولية الأخلاقية كنواب عن الشعب الأردني وحماية للمقدسات بصفة عامة والوقف المسيحي الأرثوذكسي بصفة خاصة وما يتعرض له من تفريط وبيع على يد غير مؤتمنة متمثلة بثيوفلوس وأعوانه اليونانيين فإننا نؤيد ما جاء في البيان الصادر عن المجلس المركزي والشباب العربي الأرثوذكسي وضرورة تدخل الحكومتين الأردنية والفلسطينية للضغط على ثيوفلوس وأعوانه لإلغاء صفقة بيع ما يزيد عن ٥٠٠ دونم من الوقف المسيحي الأرثوذكسي لمستثمرين صهاينة دون وازع من ضمير وضاربا بعرض الحائط كل التعهدات والالتزامات التي قطعها سابقاً على نفسه وامام جهات اعتبارية موزونة .

تأكيدا على الثوابت الوطنية الفلسطينية فإن محاولة التفريط ولو بجزء من تراب فلسطين لصالح الصهاينة يشكل خيانة عظمى للوطن ولقضية شعب ما زال يقاوم المحتل الغاصب لنيل استقلاله وحريته .

إن أسوء ما يكون أن يأتي هذا التفريط من رجل دين وثق به الشعب لذا فاننا اذ نؤكد على ما جاء في البيان فإننا نرفض اي محاولات لجهة التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني لصالح المحتل الصهيوني البغيض .