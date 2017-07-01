الحرة نيوز –

حادثة غريبة جدا وقعت قبل عدة أيام في منطقة طبربور

ويقول شهود عيان أن سائق مركبة خصوصية توقف بالقرب من متسولة كانت موجودة هناك وعند توقف المركبة فتح شباك السيارة فأقتربت منه المتسولة طالبة منه النقود وفي تلك اللحظة قال لها أريد أن أساعدك ولكن لايوجد معي فكة وأخرج من جيبه مبلغ 50 دينارا قائلا لها خذي 5 دنانير وأعيدي لي الباقي وهو 45 دينارا

لم تصدق المتسولة ماسمعت فسارعت بعد المبلغ له وناولته اياه وعند استلامه المبلغ لم يقم باعطائها ماتبقى وهو 45 دينارا حيث أدار محرك سيارته وأنطلق تاركا المتسولة مذهولة من هول مارأت بل لم تصدق فهي المرة الأولى خاصة وأن الفاعل موظف محترم في أحد البنوك