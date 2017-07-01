الحرة نيوز –

أمتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات الحادة لوزارة التربية والتعليم بسبب وجود عدد كبير من الأعلام الممزقة حول أسطح المدارس الحكومية مطالبين وزير التربية باحترام العلم الأردني واعطائه هيبته المطلوبة حيث أن مايحدث غير لائق أبدا ولم يسترعي انتباه الوزارة

وقال الناشطون أن الأعلام الممزقة موجودة منذ فترة طويلة ولم يتم الاكتراث بها أو اعطائها الأهمية المطلوبة خاصة وأن هذه الظاهرة موجودة في أمكنة مثل المدارس الحكومية وهي واضحة للعيان ولكل مواطن ولمديريات التربية في مناطق مختلفة من المملكة