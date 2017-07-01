الحرة نيوز –

لايكف المواطنين عن الحديث عن العفو العام متوقعين صدوره في أي لحظة

وتضاربت التصريحات بهذا الخصوص مما أوقع المواطن في حيرة حقيقية

بهذا الخصوص

أكد النائب غازي الهواملة أن 73 نائبا،من مجلس النواب الاردني،أرسلوا مؤخرا مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي طالبوا من خلالها، بإصدار قانون للعفو العام ،حيث احتوت المذكرة على مسودة قانون العفو العام لسنة ٢٠١١،تقضي بالعفو عن المحكومين المتواجدين في السجون الاردنية و المحكوم عليهم بقضايا مختلفة،مؤكداً أن مذكرة العفو تسير ضمن إطارها القانوني الصحيح حالياً ،وستنفذ قريباً.

وأضاف الهواملة أن كل قوانين العفو العام السابقة شملت مخالفات السير ،لافتاً إلى أن هذا القانون من المرجح أن يشمل أيضاً عفواً عاماً لكافة مخالفات السير وعدد من القضايا،بإستثناء جرائم الشرف والإرهاب .

وأشار الهواملة،إلى أن سبب تأخير إصدار العفو هدفه “الجباية البحته” حيث،أن العديد من الملاحظات وصلت لجهات حكومية تفيد بتأخر المواطنين عن دفع ما عليهم من مستحقات وغرامات ومخالفات انتظاراً للعفو العام،ما جعل الحكومة تتأخر بإصداره حتى يمكنها تحصيل أكبر ما يمكن تحصيله من هذه المخالفات