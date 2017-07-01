الحرة نيوز –

قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن مطالب الدول المقاطعة «قُدّمت لترفض لا أن تُقبل». جاء هذا في مؤتمر صحفي عقده في روما بعد مباحثات أجراها مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو اليوم السبت أثناء زيارته، التي تستمر يومًا واحدًا ولم يُعلن عنها مسبقًا. وأضاف الوزير القطري أنّ بلده مستعد لأيّ تداعيات بعد انتهاء مهلة دول الحصار، لافتًا إلى أنّ هذه الدول التي تتهم قطر بدعم الإرهاب لديها مؤسسات وشخصيات متورطة في الإرهاب، على خلاف دولة قطر. وفي الخامس من يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارًا بريًا وجويًا. وفي 22 يونيو الماضي، قدّمت دول الحصار، عبر الوسيط الكويتي، قائمة تضم 13 مطلبًا تهدف إلى فرض الوصاية والتبعية على دولة قطر.