الحرة نيوز –

من منا لا يذكر نابليون عمان ؟ ” رمضان خليل ” رحمه الله، كان معلما بارزا من معالم شوارع وسط عمان القديمة، شهيراً بغليونه وبزيه مقلدا لزي نابليون، قبعة طولية ومعطفا اسود او احمر، ممتدا في طوله، وصدره المرصع بالنياشين والأوسمة المقلدة والرخيصة، وعصا المارشالية، ومشيته العسكرية اليومية ذهابا وايابا في الشوارع الرئيسة دون كلل او ملل … يُعدّ من أشهر الذين رسموا لحياتهم طريق التشرد والعزلة في شوارع عمّان القديمة وأزقتها الضيّقة حتى أصبح رمزاً مرتبطاً بها، لم يكن يفعل شيئاً سوى التسكع، وفي يده كتّيب ممزق أو بقايا صحيفة بالية، كان يقرأ على نحو غريب قد يدفع بعض المارة إلى اللحاق به لمعرفة ما يقرأ وما يقول … شكَّل نابليون مع صديقه المثقف المتشرد نبيل عبد الله ما يزيد عن ثلاثة عقود احد المظاهر “البشرية المتحركة” والغامضة لوسط البلد، وأحد أبرز “المتشردين المثقفين”، هذا الثنائي لم يكونا مجرد متشردين هاما على وجهيهما في شوارع عمّان، بل كانا للآلاف من مرتادي المقاهي القديمة والمحال والاسواق العريقة في صحن عمان احد معالمها، ومن الأشخاص اللذين التصقوا بشوارعها وذاكرتها طويلا… كلا المتشردين اشتهرا بالقراءة للكتب في أزقة وأرصفة وسط البلد، والدخول في بعض النقاشات السياسية والفكرية والاجتماعية مع آخرين، كان (نابليون وسط البلد) يقف دائماً أمام السياح الأجانب، بملابسه الغريبة يلتقطون معه الصور التذكارية، ويناقشهم في الامور السياسية، وعن القضية الفلسطينية، وكان يجلس أحياناً امام سينما زهران، حيث كان يقوم بتحميص المكسرات، وقراءة الكتب الماركسية بشكل دائم، يُقال أنه كان عضو في الحزب الشيوعي، وان وراء حالة نابليون هذه قصة حب فاشلة اثناء دراسته الجامعية وآخرين يعزون ذلك الى اختلال عقلي من التعذيب الذي تلقاه في سجون الاحتلال في غزة … الشئ الوحيد المؤكد انه كان يتميز بانسانيته، حيث كان يجمع المأكولات التي يتبرع له بها أصحاب المحلات ويرسلها الى اصدقائه المشردين .

د. عصام الغزاوي.