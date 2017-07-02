الحرة نيوز –

على مايبدوا فأن التوجيهي المحدث بنسخته الجديدة الذي أعلنت عنه وزارة التربية ليس هو آخر المطاف

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، اعتماد مجموع العلامات من ١٤٠٠ لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل ٢٠١٧ – ٢١٠٨ بدلا من المعدل العام، مؤكدا التوافق والتنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي حول قبول الطلبة بالجامعات على هذا الاساس، حيث ستعمل الوزارة على إعداد الإجراءات المتعلقة بهذا الشان .

وقال الدكتور الرزاز خلال لقاء صحفي الاحد، ان الامتحان للعام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨ سيعقد على دورتين شتوية وصيفية ووفق نظام الحزم المعمول به، مبينا انه للمدارس حرية اختيار الحزمة المناسبة لطلبتها وتشكيلات معلميها ، مثلا (الفيزياء مع الأحياء او الكيمياء مع علوم الارض).

وقال ان امتحان الثانوية العامة سيشهد نقلة نوعية خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال الانتقال إلى الاتمتة في الامتحان، وإنشاء بنك متكامل للأسئلة، بحيث يتقدم الطالب للامتحان في فترات زمنية مختلفة في السنة ودون ضغوط نفسية واجهاد ، فيما سيقيس الامتحان قدرات الطلبة ومهارات التفكير لديهم وليس ملكة الحفظ والتذكر فقط.

واشار وزير التربية والتعليم إلى الشراكة الفاعلة ما بين الوزارة و الجهات المعنية في تطوير امتحان الثانوية العامة، وبخاصة مع وزارة التعليم العالي، و لجنتي التربية والتعليم في مجلسي النواب والاعيان ونقابة المعلمين، والخبراء والمختصين من اساتذة الجامعات الاردنية.

وقال ان المبادئ العامة التي تقوم عليها عملية تطوير التربية والتعليم تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والرؤى الملكية السامية لتطوير التربية والتعليم والأوراق النقاشية لجلالة الملك و التي ركزت على دور الشباب كمواطنين فاعلين، والدولة المدنية ودولة المؤسسات والقانون، ومخرجات ونتائج التربية والتعليم.

وتشمل هذه المبادئ بحسب الدكتور الرزاز، مبدأ التعلم مدى الحياة، من خلال اتاحة الفرصة للطالب للتقدم للامتحان بعدد مفتوح من الدورات، ومبدأ تكافؤ الفرص في التعليم لجسر الفجوة ما بين المركز والاطراف، مبدأ اكتشاف ميول وقدرات ومواهب الطلبة المختلفة، مبينا ان عملية تطوير التعليم تحتاج إلى سنوات في الاعداد ورسم الخطط وتنفيذها.