الحرة نيوز –

أدانت حركة فتح قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، معتبرة هذه الخطوة استكمالا لحلقات العدوان المستمرة على شعبنا.

كما أدانت الحركة منع ما يسمى بأمن حماس لعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” أحمد حلس، من مغادرة قطاع غزة، وقبله عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زكريا الأغا، معتبرة هذه الخطوة تساوقا مع سياسة الاحتلال وأهدافه، وتكريسا للانقسام والفصل.

وعبر المتحدث باسم حركة فتح أسامة ، في تصريح صحفي اليوم الأحد، عن بالغ أسفه لهذه الاجراءات، حيث إن حركة فتح تتوقع من الاحتلال كل شيء يضر الشعب الفلسطيني، ولكن الأمر المستغرب والمستهجن أن تقوم حماس باستنساخ لسياسة الاحتلال بمنع أبناء شعبنا وقيادته الوطنية من التنقل بين محافظات الوطن.