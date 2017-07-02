الحرة نيوز –

قالت امانة عمان ان حمودة احمد والذي سمي احد شوارع منطقة تلاع العلي في العاصمة عمان باسمه ، هو شهيد اردني.

وردا على تساؤلات اثارها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هوية الشخص الذي حمل احد شوارع تلاع اسمه ، قال الناطق الاعلامي باسم امانة عمان الكبرى مازن فراجين ان الشارع يحمل اسم شهيد من مرتبات الامن العام ، واسمه الكامل حمودة حسين احمد.

وبين فراجين ان الشهيد حمودة احمد استشهد في 20/11/1972 اثناء قيامه بواجبه ، ورقمه العسكري 13092.

واشار فراجين الى ان الامانة تعمل حاليا على صيانة جميع لوحات التسمية والترقيم في مناطق الامانة ووضع معلومات اضافية لبعض اسماء الشوارع