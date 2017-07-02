الحرة نيوز –

طالب النائب صالح العرموطي أعضاء مجلس النواب بمراجعة القوانين وقرائتها بشكل جيد قبل اقرارها

وهاجم اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب النيابية، بإقرارها عدة قوانين في جلسة واحدة، معتيرا إقرار 16 قانونا خلال الدورة الاستثنائية القادمة، ‘مجزرة تشريعية’.

وقال العرموطي إن الأصل في القوانين أن يتم اعدادها بصورة هادئة، والأصل في المادة 9 من قانون استقلال القضاء وجود ممثلين عن المجلس القضائي باجتماعات اللجنة، الامر الذي لم يحصل.

وأضاف أن الغياب الكلي لنقابة المحامين في اعداد القوانين، غير مبرر، ولا يمكن القبول به، ويجب على اللجنة أن تستعين بالخبراء من الجزاء أو الحقوق أو التجاري.

وطالب العرموظي النواب ‘ بقراءة القوانين ودراستها مع التعديلات، ومقارنة النص القديم والنص الجديد، ثم بعد ذلك يتم التصويت عليها’