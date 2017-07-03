الحرة نيوز –

أصدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نشرة خاصة حول الوقاية والسلامة في الطقس الحار تضمنت شروحات حول العديد من الإصابات المهنية الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الحارة وأبرزها الإجهاد والإنهاك الحراري، والاغماء، والتقلصات والطفح الجلدي.

وعرضت النشرة خطوات يجب اتخاذها لحماية العاملين من حرارة الشمس المرتفعة ومنها اختيار مواعيد مناسبة للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح بالمناطق الحارة والحد من المتطلبات البدنية التي يتعين على العاملين تلبيتها واستخدام عمال إضافيين أو تكليف عدد أكبر من العمال بأداء المهام التي تتطلب جهداً بدنياً، وضرورة توفير مياه باردة للعاملين، وتوفير مناطق باردة للجلوس بفترات الراحة، إضافة لمراقبة العمال الذين يكونون عرضة لخطر الإجهاد الحراري.

(بترا)