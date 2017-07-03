الحرة نيوز –

أكد وزير المياه والري حازم الناصر، استمرارية عمل الطواقم الفنية، وادارات المياه والشركات المزودة لخدمات المياه، للتعاطي مع الموجة الحارة غير المسبوقة حاليا.

وقال، في تصريحات صحفية أمس، أن إجراءات الادارات المائية ستؤمن الاحتياجات بواقعية على مدار الساعة، برغم قدوم المغتربين للمملكة ووصول الطلب على المياه لمستويات قياسية.

وبين أن إدارة العمليات المائية والتوزيع، تعمل على الوفاء بالحصص المائية الكفيلة بتلبية الاحتياجات المنزلية والشخصية للمواطنين دون هدر خلال هذه الموجة، والمتوقع استمرارها لايام مقبلة.

وأضاف أن “عمليات رش المياه اثناء الارتفاع الحاد للحرارة على الارصفة والممرات لا يغني ولا يسمن”، منوها إلى أن المياه المضخوخة، مخصصة للاستخدامات الشخصية والمنزلية والشرب.

وشدد على أن كل مشترك إذا ضبط تسرب مياه داخلي أو خارجي من خزاناته، أو هدر، سيخالف، وفي حال ثبوت تكراره للمخالفة يحول اشتراكه من منزلي إلى تجاري، وبعدها فصل المياه نهائيا مع تحويله للمحكمة لتطبيق أحكام القانون.