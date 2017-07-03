الحرة نيوز –

تتواصل اليوم الموجة الحارة التي تضرب المملكة والمنطقة وسط تحذيرات من التعرض لاشعة الشمس مباشرة وضرورة اتخاذ احتياطات تقي ضربات الشمس واضرار ارتفاع الحرارة.

وحسب موقع “طقس العرب”، تبقى الأجواء نهار اليوم حارة في مختلف المناطق وشديدة الحرارة في المناطق المنخفضة والصحراوية.

ويتوقع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية عصراً، خاصة فوق مناطق البادية الشرقية والجنوبية، تترافق مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار وفرصة لهطول زخات محلية من المطر في تلك المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر في المناطق الصحراوية حيث تثير الغبار والاتربة بها وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

في حين، تكون الأجواء أدفأ من المعتاد بشكل لافت ليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، شرق عمان: من 38 الى 29، غرب عمان: من 37 الى 27، إربد: من 36 الى 26، جرش: من 39الى 30، السلط: من 36 الى 27، عجلون: من 36 الى 26، الزرقاء: من 41 الى 31، المفرق: من 39 الى 24، مأدبا: من 38 الى 22، الكرك: من 36 الى 27، الطفيلة: من 36 الى 26، معان: من 36الى 26، العقبة: من 44 الى 33 والبحر الميت: من 43 إلى 38.

وتوقع “طقس العرب”، أن تبقى الأجواء نهار غد حارة في مختلف المناطق وشديدة الحرارة في المناطق المنخفضة والصحراوية، ويتوقع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية عصراً، خاصة فوق مناطق البادية الشرقية والجنوبية، تترافق مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار وفرصة لهطول زخات محلية من المطر في تلك المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر في المناطق الصحراوية حيث تثير الغبار والاتربة بها وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

وحذر الموقع، من خطر التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خاصة مع ساعات الظهيرة والعصر، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في أجزاء من البادية الشرقية بسبب الأتربة المثارة والغبار اليوم وغدا.