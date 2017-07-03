الحرة نيوز – خاص

مع دخول فصل الصيف عادت ظاهرة انتشار معرشات البطيخ في الظهور في شوارع المملكة وفي المناطق الحيوية

ويتعمد أصحاب هذه المعرشات الحصول على تراخيص من أمانة عمان والبلديات لوضعها في أماكن حساسة تشهد حركة سير كثيفة أو مرور المركبات بهدف زيادة مبيعاتهم بصرف النظر عن النتائج المؤسفة المترتبة على ذلك وهي وقوع حوادث سير كما حدث اليوم حيث وقع حادث سير عندما داهمت مركبة معرش بطيخ علما أنه ليس الحادث الوحيد من نوعه حيث وقعت عدة حوادث سير خلال الشهر الماضي .

من هي الجهات أو الجهة التي تمنح هذه التراخيص ولماذا لايتم وضع شروط تكفل عدم تعرضها لحوادث سير وماشابه ذلك .

مجرد تساؤلات وهذه التساؤلات في محلها ؟؟