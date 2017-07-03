الحرة نيوز –

لماذا الرصيفة ؟

الإهمال الحكومي للواء الرصيفة فاق أي تصور : دائرة الأحوال المدنية تشهد منذ شهور ازدحاما شديدا و يقف المواطنون بعيد الفجر للحصول على دور و ينتهي تسليم أوراق الدور في الثامنة و الربع تصور : 4 موظفين لأكقر من 600000 مواطن ؟؟؟

مستشفى الأمير فيصل بن الحسين يعاني من تدني الخدمات فالكادر الطبي عدده قليل جدا و الأطباء في الطوارئ يعانون من ضغط أعداد المراجعين فأين وزارة الصحة من هذه المأساة ؟

تكدس النفايات في جبل الأمير فيصل و في المشيرفة أصبحت ظاهرة !!!

اهتراء الطرق و كثرة المطبات تثقل كاهل المواطنين في متابعة إصلاح سياراتهم !!!

مشاكل الرصيفة الخدمية كثيرة فالمراكز الصحية الشاملة قليلة جدا و الازدحام المروري كبير

فأين الحكومة من الرصيفة ؟

و أين دور نواب الرصيفة من هذه القضايا التي نتعب المواطنين ؟