الحرة نيوز –

أكد وزير الدفاع القطري خالد العطية أن القطريين مستعدون للدفاع عن بلدهم، وأن التحالف الرباعي يسعى “لتغيير النظام” في الدوحة.

وقال في حوار له مع قناة “سكاي نيوز” البريطانية: “أتمنى ألا نصل إلى مرحلة التدخل العسكري، لكن مستعدون لتلك اللحظة، ونعيش كل يوم للدفاع عن بلادنا”.

وفي رده على سؤال المذيع حول اعتقاده بأن ما يحصل هو محاولة لتغيير النظام في قطر، قال العطية إن ذلك حرفيا ما يحصل، أنا لا أقدم افتراضات.

وأوضح: “لقد كان هناك محاولة انقلاب كبير في 1996، وعام 2014 كان هناك محاولة انقلاب ناعمة، وهو ما يحصل أيضا اليوم”.

وحذر من أن قطر، تاريخيا، أثبتت أنها ليست دولة من السهل أن “تُبتلع”.

وأضاف أن المطالب التي فرضتها السعودية والإمارات ومصر وغيرها “تعتبر تعدياً على سيادة البلاد”.

وأكد ان قطر تشعر بأنها تلقت “طعن في الظهر” من قبل الأشقاء