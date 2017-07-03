الحرة نيو ز-

أعلنت شركة تطوير العقبة /الذراع التطويري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية/ عن طرح عطاء مشروعي مستشفى العقبة والمدينة الرياضية للاستثمار من قبل القطاع الخاص.

وبين الرئيس التنفيذي للشركة المهندس غسان غانم ان الشركة تنوي انشاء مستشفى خاص بسعة 100 سرير ومستشفى متخصصا بالسياحة العلاجية بسعة 50 سريراً شمال العقبة بالقرب من مطار الملك حسين وعلى ارض تبلغ مساحتها 85 دونما .

وأشار الى ان مشروع المدينة الرياضية الذي يقع شمال مدينة العقبة ايضا وعلى بعد 15 كلم من وسط المدينة وارض تبلغ مساحتها 225 دونماً يهدف الى اقامة نواة لمدينة رياضية متكاملة لديها القدرة على استضافة مختلف الاحداث الرياضية المحلية والعالمية.

واكد اهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل المشاريع الاستثمارية في مدينة العقبة كفرص استثمار تعود بالفائدة على الشركات المحلية الاستثمارية .