الحرة نيوز –

أكد مدير مستشفى البشير الدكتور عمار الشرفا ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول مريض اشعل النار في مستشفى البشير انطوى على مبالغة شديدة.

وقال الدكتور الشرفا في بيان اصدره الاثنين ان المريض (ح ص ) ادخل الى قسم الباطني في السادس من شهر حزيران الماضي بحالة طارئة ناتجة عن عدم انتظام السكري لديه .

واضاف انه تم اتخاذ جميع الاجراءات الطبية اللازمة لحالته المرضية التي استقرت بعد العلاج فقرر الاطباء اخراجه في الثامن من الشهر نفسه .

واشار الى ان المريض ما زال داخل القسم ويرفض الخروج متذرعا بعدم وجود احد من ذويه يرعاه او يأويه .

وبين الدكتور الشرفا ان المستشفى حاول مرارا وتكرار التواصل مع ذوي المريض على عناوينهم دون استجابة كما تم التواصل مع الجهات المعنية لايجاد حل لهذا المريض لإخراجه من المستشفى لانتفاء الحاجة الطبية لبقائه .

وبين ان المريض حاول ان يلفت الانظار والانتباه باشعال بسيط للنار في غرفته حيث يقيم في المستشفى ولم تحدث اية اضرار