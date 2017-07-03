الحرة نيوز –

ذكرت مصادر اعلامية

بأنه تم تحديد قاعات خاصة في مؤسسة التدريب المهني في ياجوز ، وذلك لغايات انشاء محطة لاصدار البطاقات الذكية للمواطنين ، مما يخفف الضغط على المكتب الرئيسي في جنوب المدينة . و ذكرت المصادر انه تم التنسيق مع مدير جوزات واحوال الزرقاء الذي حضر للموقع وابدى موافقته عليه ، بانتظار الموافقة النهائية من دائرة الاحوال الرئيسية في عمان . و في ذات السياق ذكر م.فرحان الخلايلة مدير بلدية الرصيفة انه تمت الموافقة على منح الاحوال المدنية قاعة مكتبة البلدية ايضا لذات الغرض . مدير الاحوال المدنية الباشا فواز الشهوان اكد ان فريقا متخصصا من الاحوال قام بالكشف على المواقع المذكورة وبانتظار قرار اللجنة للبدء بتجهيز المحطة باقرب وقت لبدء خدمة المواطنين في اللواء .