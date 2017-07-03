الحرة نيوز –

أعلنت #أمانة_عمان شروط وتعليمات تنظيم الحملات الدعائية الانتخابية لرئاسة المجلس البلدي ( مجلس أمانة عمان ) أو عضوية مجالس المحافظات ( اللامركزية ) للعام 2017 .

وجاءت التعليمات والشروط استنادا إلى تعليمات وسائل الدعاية والإعلان ضمن منطقة أمانة عمان الكبرى رقم (1) لسنة 2006 واستنادا إلى المادة (6) فقرة (أ) بند (3) .

وأشترطت التعلميات إنطلاق الحملات الانتخابية مع موعد بدء الترشح للانتخابات والمعلن من الهيئة المستقلة للانتخاب والحصول على موافقة أمانة عمان .

وتهيب أمانة عمان بالمرشحين ضرورة الالتزام بالتعليمات والشروط المقررة، وخلافا لذلك ستقوم الأمانة بإزالة أي دعاية انتخابية مخالفة للتعليمات على نفقة المرشح بالإضافة إلى 25 % كمصاريف إدارية مهما بلغت قيمتها إضافة إلى أي التزامات أخرى بموجب التعهد والتعليمات.

ونصت على عدم استعمال المرشح لأي نوع من الملصقات نهائيا ولا في أي موقع وأن لا تقل المسافة الرأسية بين اسفل اليافطة وسطح الشارع عن (4,5)م باستثناء اليافطات التي لا تمتد فوق شارع أو لا يعبر من تحتها المشاة أو المركبات ، وأن لا تتجاوز مساحة أي يافطة عن (5)م2.

وأن تكون اليافطات مصنوعة من ماده خفيفة الوزن متينة ولا يجوز أن تكون مصنوعة من الخشب أو المعدن أو أي مادة ثقيلة يمكن في حال سقوطها أن تشكل خطرا على السلامة العامة، ومثبتة بإحكام على جدار المبنى والأعمدة مع توفر متطلبات السلامة العامة.

وسمحت التعليمات بعمل لوحات على الدواوير والتقاطعات والإشارات الضوئية والميادين ووضع صور المرشحين وأسماؤهم والبيانات الانتخابية لهم مع اشتراط عدم إعاقة حركة مرور المشاة أو حجب الرؤيا للسيارات والإشارات، ويكون ارتفاعها (1.5) م x عرض (1) م وعلى الوجهين وعلى شكل (stand)، على أن يؤخذ بعين الاعتبار موافقة مدير المنطقة المختصة عند رغبة المرشح بوضع اليافطة على أي من الدواوير والتقاطعات والميادين .

وعدم إجازة وضع اي يافطة على أي مبنى بطريقة تشوه أو تخفي العناصر المعمارية كالنوافذ والأبواب والأشجار، أو إضاءة اليافطات، أو وضع اليافطة بشكل يؤدي إلى حجب الرؤيا عن أي لافته قائمة مرخصة.

وألزمت المرشح بتوقيع تعهد بالالتزام بالشروط والتعليمات ويكون توقيع التعهد في امانة عمان الكبرى (الأمانة الرئيسية)، وأن تلتزم القائمة بدفع مبلغ ألف دينار أو شيك بالمبلغ لحسن تنفيذ الحملة الدعائية ويدفع في الدائرة المالية بأمانة عمان الكبرى عند طلبها براءة ذمة من أمانة عمان الكبرى وتعاد بعد انتهاء الحملة الانتخابية في حالة التزام القائمة بكافة شروط الاقرار والتعهد.

كما ألزمت المرشح القيام بإزالة اليافطات خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع من تاريخ انتهاء الانتخابات البلدية أو من اليوم الذي يلي صدور قرار المحكمة برفض طلب الترشح ويتم إعادة المبلغ أو الشيك المدفوع بموافقة نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة وبعد الكشف من قبل المناطق المعنية بأن المرشح قد أزال اليافطات الخاصة به.

وشددت التعليمات والشروط أن يتم الالتزام بأي شروط اضافية أخرى تطلبها الهيئة المستقلة للانتخاب بخصوص الحملة الانتخابية، ومتابعة الالتزام بهذه الشروط والتعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق مدراء المناطق وبمتابعة من مدير دائرة رخص المهن والاعلانات.