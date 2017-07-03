الحرة نيوز –

قال الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطرورط ان لجان مكافحة التسول ضبطت ثالث ايام عيد الفطر متسولا في منطقة وادي السير بحوزته 1075 دينارا وهو اكثر المتسولين المضبوطين تجميعا للمال خلال شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر من اصل 688 متسولا. واضاف الرطرورط تمكنت التنمية الاجتماعية بالتعاون مع امانة عمان خلال شهر رمضان المبارك من ضبط 550 متسولا. وعزا ارتفاع أعداد المتسولين المضبوطين إلى التعاون بين الوزارة وامانة عمان من خلال لجان مشتركة، إذ تولت الوزارة ضبط المتسولين فيما تعاملت لجان الأمانة مع الباعة المتجولين للحد من انتشارهم. وبين أن الباعة المتجولين ليسوا من اختصاص وزارة التنمية، إلا أن المواطنين يتعاملون معهم على انهم متسولين حيث يتسول بعضهم بذريعة البيع والالحاح المستمر على المواطنين لشراء ما يبيعونه. واشار الرطرورط انه خلال عطلة عيد الفطر ضُبط 138 متسولا ومتسولة بلغ عدد الأحداث منهم قبل عيد الفطر بيوم واحد 55 حدثا. وبين أنه خلال عطلة عيد الفطر لم يتم التوقف عن ضبط الاحداث الذين يحتاجون لقرار قضائي لايقافهم في دور رعاية الاحداث بهدف الحماية والرعاية وتم استصدار امر قضائي بذلك لاستمرارية دوام القضاة خلال عطلة عيد الفطر.