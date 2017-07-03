أخـبـار مـحـلـيـة لفتة انسانية من فتاة لعمال الوطن يوليو 3, 2017 10:15 PM150 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet الحرة نيوز –تقوم فتاة أردنية “مرفق صورة” بتفقد عمال الوطن في عدة مناطق في المملكة حيث توزع عليهم كما في الصورة طرود الخير اترك تعليق إلغاء الرد آخر الأخبارالسلطات الاسرائيلية تتوقع هجمات ارهابية عنيفة وتغلق مطار بن غوريون أخـر الأخـبـار يوليو 3, 2017محطات توليد الكهرباء تتعرض لأحمال هائلة بسبب موجة الحر أخـر الأخـبـار يوليو 3, 2017وافد مصري يقتل ثعبانا ضخما في المدينة الرياضية..صورة أخـر الأخـبـار يوليو 3, 2017لفتة انسانية من فتاة لعمال الوطن أخـبـار مـحـلـيـة يوليو 3, 2017متسول في وادي السير يجمع أكثر من 10000دينار خلال فترة قياسية أخـر الأخـبـار يوليو 3, 2017 الأكثر مشاهدةالحرارة أعلى من معدلها بـ 5-7 درجات أخـبـار مـحـلـيـة يونيو 27, 2017متى عيد الفطر ( الاحد ام الاثنين ) ؟ أخـبـار مـحـلـيـة يونيو 24, 2017أميركا ترصد استعدادات لهجوم كيميائي في سورية وتحذر الأسد أخـبـار عـربـيـة و دولـيـة يونيو 27, 2017الدعوة عامة لجميع أعضاء التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي مـنـاسـبـات يونيو 22, 20175 زوجات مصيرهنّ الطلاق.. هل أنت واحدة منهنّ؟ مـنـوعـات يونيو 1, 2017أسماء الوفيات في حادث تدهور حافلة المعتمرين بالطفيلة أخـبـار مـحـلـيـة يونيو 26, 2017الطقس في عمّانAmmanhaze 30.5 ° C 31 ° 30 ° 19% 4.1kmh 0%الثلاثاء 34 °الأربعاء 31 °الخميس 29 °الجمعة 31 °السبت 32 °