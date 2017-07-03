الحرة نيوز –

:توقّع مدير عام شركة الكهرباء الوطنية عبد الفتاح الدرادكة، أن يسجل الحمل الأقصى للنظام الكهربائي في المملكة أعلى رقم بتاريخ المملكة غدا الثلاثاء. وقال الدرادكة في حديثه إن مستويات الأحمال الكهربائية الاثنين سجلت قرابة 3270 ميغاواط، مشيرا إلى إنه من المتوقع استمرار الإرتفاع في الأحمال الكهربائية من جراء ارتفاع درجات الحرارة للتتجاوز الرقم القياسي الذي سجّل في عام 2015 قرابة 3280 ميغاواط . وأكد جاهزية محطات التوليد للتعامل مع ارتفاع الاحمال الكهربائية على الشبكة الكهربائية، بالاضافة الى مساهمة مصادر الطاقة المتجددة بالاردن، مشيرا إلى انه لن تسجل حالات انقطاع بالتيار الكهربائي لارتفاع درجات الحرارة في الآونة الأخيرة . وبين الدرادكة أن النظام الكهربائي ثابت ومستقر في ظل حالة الطقس التي تسود المملكة مؤكدا أنه تم توزيع الأجهزة الفنية تحسبا لأي طارئ. وكانت مستويات الأحمال الكهربائية قد سجلت في شهر اب من عام 2015 مستويات غير مسبوقة في تاريخ النظام الكهربائي في المملكة. وسجلت درجات الحرارة الإثنين اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة وجافة في المرتفعات الجبلية والبادية، وحارة جدا في الاغوار والبحر الميت. وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية تبقى الاجواء الثلاثاء حارة وجافة في المرتفعات الجبلية والبادية، وحارة جدا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر.