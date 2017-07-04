الحرة نيوز –

قال وزير الداخلية غالب الزعبي صباح اليوم الثلاثاء لدى لقائه ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن ستيفانو سيفيريه ان حجم التأثير السلبي للازمة السورية على المملكة لا يخفى على احد في جميع المجالات ولاسيما البنى التحتية التي استنزفت بشكل واضح، علاوة على تأثيرها على المصادر الطبيعية غير القابلة للتجدد مثل قطاعات المياه والطاقة.

وتناول اللقاء تداعيات موجات اللجوء المتتالية التي تتعرض لها المملكة من عدة جنسيات ولا سيما السورية منها، وكيفية دعم الاردن لمواجهة تداعيات هذه الازمة لاسيما في ظل اطالة امدها اضافة الى العلاقات القائمة بين الاردن والمفوضية وسبل دعمها وتعزيزها.

واضاف وزير الداخلية ان ” ما يجعلنا نتحمل ذلك هو الرابطة القومية والبعد الانساني والاخلاقي لدى القيادة الهاشمية الحكيمة والشعب الاردني، ولكن الاستمرار في تأدية الواجب الانساني تجاه اللاجئين السوريين وغيرهم يتطلب النظر الى امكانيات وقدرات الاردن بشكل اكثر عمقا وجدية من قبل المجتمع الدولي وتخفيف اعباء استضافة اللاجئين ولا سيما في المجتمعات المحلية الحاضنة لهم”.

واكد الزعبي التزام الوزارة بدعم جهود المفوضية في الاردن والتعاون معها للقيام بمهامها دون عوائق والاستمرار في هذا العمل التشاركي الرامي الى تخفيف آثار اللجوء على المملكة واللاجئين على حد سواء.

واشار الى ان العلاقات الاستراتيجية التي تربط الاردن والمفوضية كفيلة بمعالجة التحديات الآنية والطارئة التي تواجه اللاجئين، مشيدا بدور المفوضية في مساعدة الاردن ونقل الصورة الحقيقية التي يتعامل بها الاردن مع قضايا اللجوء في مختلف دول العالم.

من جانبه، عبر المسؤول الاممي عن تقديره لحجم التعاون القائم بين المفوضية ووزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها والاجراءات الميسرة التي تتخذ لمعالجة احتياجات اللاجئين بشكل فوري وسريع.

واكد ان المفوضية تسعى بشكل حثيث بالتعاون مع الحكومة لتنظيم عمليات توثيق عمليات اللجوء بشكل عام وخاصة السوري وصولا الى تقديم الدعم اللازم لمستحقيه، مشيرا الى ان المفوضية تدرك حجم الآثار السلبية التي طالت القطاعات الحيوية والخدمية في الاردن وادت الى انهاكها.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على ادامة التنسيق والتشاور تجاه كل ما يتعلق باللاجئين والتعاون المستمر للحد من الصعوبات والتحديات الناجمة عن استضافتهم على اراضي المملكة.