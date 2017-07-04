الحرة نيوز –

اقدمت فتاة اليوم الثلاثاء بالإعتداء بالضرب على شاب عشريني في الوسط التجاري في منطقة تلاع العلي بسبب خلاف على مكان اصطفاف للمركبات.

وبحسب المعلومات الواردة فإن الفتاة والشاب اختلفوا على أحقية كل واحد منهم بالإصطفاف ليقرر الشاب التخلي عن المكان إلا ان الفتاة سدت الطريق على مركبته باستخدام مركبتها لحين حضور شخص طلبته على الهاتف تستنجد به ، وما ان حاول الشاب اغلاق مركبته ومغادرة المكان، انهالت عليه بالصفع والضرب قبل أن يتمكن المارة من ايقافها وابعادها عن الشاب.

واشار الشهود إلى أن الشاب لم يقم بأي رد فعل سوى الصعود لمركبته ومغادرة المكان بعد أن أقنع المارة الفتاة بإزاحة مركبتها.