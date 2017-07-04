الحرة نيوز –

كتب المهندس هشام خريسات – اثر اعلان وزارة التربية عن توفر الكتب المدرسية في مستودعات الكتب تقاطر المواطنون مع صبيحة يوم الاحد بعد عطلة عيد الفطر الى المستودع الرئيسي في المبنى القديم لمدرسة رشيد اطليع في شارع وصفي التل قرب مسجد الزميلي وخصوصاً اولياء امور طلبة التوجيهي الذين انتظروا المناهج الجديدة بفارغ الصبر ليستثمروا ما تبقى من العطلة الصيفية للاستعداد لسنة التوجيهي القادمة، وكنت واحداً منهم حيث ذهبت الى هناك بعد الساعة التاسعة والنصف صباحاًووجدت المستودعات مغلقة وبابها الرئيسي الوحيد مغلقاً، مما اضطرني والعديد من الاهالي المتوافدين والذين زاد عددهم عن عشرين مواطناً الى دخول المبنى الجديد لمدرسة رشيد طليع المجاورة وسؤال مديرها الذي ابدى عدم معرفته بأي شيء واعتذر لنا.

ولم تثنني درجات الحرارة المرتفعة ظهر الثلاثاء الى المحاولة مرة اخرى وكنت على البوابة الحديدية السوداء المحفوفة ببعض الاشواك الجافة بحدود الثانية عشرة ظهراً والحرارة اقتربت من سقف الاربعين فوجدتها ايضاً مغلقة منا اضطرني الى الذهاب مرة اخرى الى المدرسة المجاورة لافاجأ ايضاً باعداد من الاهالي عادوا خالي الوفاض يجرون اذيال الخيبة، فقلت للمدير هذه المرة لن اخرج من عندك حتى احصل على ارقام هواتفهم فزودني بها (مرفقة في الصورة) واكد لي انه من الصعوبة بمكان ان يجاوبني احد ..

ولما سألته عن سبب ما يحدث برر لي ذلك بان معظم الموظفين منتدبون للمراقبة في قاعات امتحانات التوجيهي ..

اي ان (الوزارة تعلن عن توفر الكتب في المستودعات ثم تسحب موظفيها وتغلق بواباتها)!!!!

خرجت من المدرسة لافاجأ على البوابة بعقيد في الامن العام جاء خصيصاً من الكرك الى عمان ليستلم كتب التوجيهي لولده وعاد مثلنا خائب الرجاء ومغضباً ومتوعداً ان يهاتف سكرتير الوزير محتجاً..

صدقاً يا جماعة الكتب التي تكلف ١٤ ديناراً انا مستعد لدفع ثلاثين ديناراً لمن يوفرها لي بالسرعة الممكنة لحاجتي اليها ..

وكأن ما يحدث هو (دعوة من وزارة التربية لاقامة سوق سوداء لشراء الكتب المدرسية للتوجيهي!!!!).