الحرة نيوز –

سادت حالة من الغضب أوساط طلبة الثانوية العامة “التوجيهي”، الثلاثاء، وذلك بعد أدائهم الامتحان الأول في الدورة الصيفية بمادة الرياضيات.

وبعيدا عن حادثة الطالب الذي حاول الانتحار بعد الامتحان في مدرسة بمنطقة أبو علندا والذي لم تكشف التحقيقات تفاصيلها، قال طلبة من الفرع العلمي إنهم تفاجأوا بامتحان بالغ الصعوبة، ولم يراعِ الفروقات بين مستوى الطلبة في معظم الاسئلة.

كما لفتت طالبات إلى قيام زميلاتهنّ بتمزيق دفاتر الإجابة من شدة غضبهنّ لصعوبة الإمتحان.

أما بالنسبة لحالة الطقس، فلقد اشتكى بعض من الطلبة من سوء طريقة تعامل الوزارة مع موضوع درجة الحراراة العالية، وذلك بعدم توفير المكيفات في القاعات كما زعمت في تصريحات صحفية.

وقال بعض الطلبة من منطقة الأغوار ، إن الوزارة نكثت بوعودها ولم تقم بتوفير مكيفات داخل القاعات واقتصر الأمر على تشغيل مروحة متهالكة في معظم القاعات، الأمر الذي أثار تساؤل الطلبة فيما إذا كانت المكيفات نُقلت إلى عمان أو إلى أي مكان آخر.

كما نفى الطلبة توفير الوزارة المياه الباردة كما قال وزير التربية الدكتور عمر الرزاز، ولم يجد الطلبة أكثر من 1.5 ليتر ماء للغرفة الصفية الواحدة، وفي بعض المناطق لم تتوفر المياه أبدا.