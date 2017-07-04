الحرة نيوز –

نفّذ العاملون بقسم الشرطه المجتمعيّه ، مفرزة مركز امن المدينه الشرقي ومكتب اذاعة الامن العام بمحافظة الكرك جولة على اسواق لواء القصبه بمنطقة الثنيّه ،خلال الاجواء الحاره التي تشهدها المحافظه من ارتفاع درجة الحراره ، حيث رافق هذه الجوله توزيع لمياه الشرب البارده على مستخدمي ومرتادي الطرق من سائقين ومشاه ، وذلك للتخفيف من هذه الاجواء بتقديم مياه بارده على المواطنين

كما واستهدفت الجوله عدداً من الاشارات الضوئيّه بالمنطقه كاشارة الثنيّه والجامعه ومواقف انتظار باصات النقل العمومي بكلا الموقعين

بدورهم ثمّن المواطنين هذه اللفته الانسانيه من الاجهزه الامنيّه ، لتؤكّد دائماً وابداً ان جهاز الامن العام لم يعد جهازاً يمارس سلطه، لابل وتخطّت خدماته الانسانيه لابعد الحدود ليؤكّد للجميع ان ماهي الاّ اعمال وخدمات بسيطه تليق بنسبج المجتمع الاردني الواحد والمتماسك

مدير شرطة المحافظه العميد ايمن العوايشه وجّه الجميع وبرسائل مباشره من خلال لقائه مع المرتبات وعلى تأكيد وتعظيم هذه المنجزات الوطنيّه ، مؤكّداً ان باقي الوية المحافظه وتجمعاتها ستشهد دائماً وابداً اعمالاً مماثله لهذه المبادرات ،ليبقى المواطن طرفاً رئيسياً بالمعادله الامنيّه وتنفيذاً لتوجيهات قيادة جهاز الامن العام بتلمّس احتياجات المواطنين والوقوف عليها