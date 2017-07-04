الحرة نيوز –

تمكنت السلطات الأمنية ببني ملال، مساء أمس الاثنين، من القبض على عامل بناء عمد إلى نحر مقاول قرب إحدى المقاهي في المدينة، بسبب خلاف بينهما حول مبلغ مالي.

وحسب مصادر “ فإن الضحية، وهو مقاول بناء في الخمسينات من عمره، دخل في نقاش مع عامل بناء كان يشتغل لديه، قبل أن يفاجئه الأخير بطعنة على مستوى العنق لم تمهله طويلا.

وأفادت المصادر ذاتها أن الخلاف بين الطرفين كان بسبب مبلغ مالي، لايزال في ذمة الضحية، الذي يقطن في حي أيت تسليت، وتأخر في مده للجاني الذي كان يشتغل معه.

وأضافت المصادر عينها أن الجاني لاذ بالفرار بعد ارتكابه الجريمة، غير أن استنفار السلطات الأمنية، وتتبع خيوط القضية مكنت من إلقاء القبض عليه ساعات قليلة بعد ارتكابه الجريمة