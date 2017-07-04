الحرة نيوز –

قال برنامج مراقبة الانتخابات (راصد) ان تحليلاته لليوم الأول من الترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات التي بدأت أمس بينت أن أعلى محافظة حظيت بعدد مرشحين للمجالس البلدية ومجالس المحافظات مجتمعة هِيَ اربد بما مجموعه 917 مترشحاً بنسبة 20.8% من مترشحي المملكة .

وأظهر راصد في تقرير أصدره اليوم ان محافظة ( المفرق) جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه (678) مترشحا وبنسبة (15.4%) من مترشحي المملكة، فيما كانت محافظة (العقبة) الأقل عددا بما مجموعه 81 مترشحا وبنسبة (1.8%) من مترشحي المملكة.

وحازت محافظة (اربد) على أعلى عدد من السيدات المترشحات للمجالس البلدية ومجالس المحافظات حيث وصل عددهن إلى (131) وبنسبة (20.6%) من مترشحات المملكة، فيما كانت محافظة العقبة الأقل عدداً بالسيدات المترشحات حيث ترشحت 7 سيدات فقط وبنسبة (1%) من السيدات المترشحات على مستوى المملكة .

ويذكر أن سيدة واحده فقط لغاية الساعة 10:00 قد ترشحت لمنصب رئيس البلدية وذلك في بلدية الحسا في محافظة الطفيلة.

وبين التقرير فيما يخص نسبة السيدات المترشحات من مجموع المترشحين على مستوى المحافظة، أن النسبة في محافظة (الطفيلة) كانت الأعلى على مستوى المملكة ووصلت إلى (18.2%) من مجموع المترشحين والمترشحات في المحافظة، تلتها محافظة (الكرك) حيث وصلت نسبة السيدات المترشحات (17.6%)، فيما كانت محافظة (العقبة) الأقل نسبةً على مستوى المملكة بنسبة وصلت إلى (8.6%) من مجموع المترشحين.