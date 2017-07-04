الحرة نيوز –

أكدت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مجموعة من الاشخاص يطلقون عيارات نارية بشكل كثيف في احد الاعراس في احدى محافظات المملكة قديم ومضى عليه سنوات عديدة.

واضافت ان الاجرءات الميدانية والتوعوية من قبل الجهات المعنية كافة للحد من تلك الظاهرة التي أرقت المجتمع لسنوات بدأت تؤتي أوكلها من خلال التراجع الملحوظ لتلك الظاهرة ونتائجها السلبية حتى وصلت لادنى مستوياتها منذ سنوات، مشيرة الى ان وعي المواطن واستجابته لرسائل التوعية التي بثتها المديرية كان له الأثر الكبير في الحد من ظاهرة اطلاق العيارات النارية الخطرة.

وفي الوقت الذي تدعو المديرية المواطنين للاستمرار في تمرير ملاحظاتهم وشكاويهم حول مطلقي العيارات النارية بداعي الفرح، فإنها تدعوهم ايضاً الى التأكد من أي ملحوظة قبل تداولها عبر وسائل الاعلام.

واكدت المديرية استمرارها في مكافحة ذلك السلوك السلبي الخطر على المجتمع وأفراده من خلال الاستمرار ببث وسائل التوعيه حيالها واصدار الاوامر المشددة للتعامل بحزم مع كل من يحاول العبث بارواح المواطنين بالتعاون والتنسيق المباشر مع وزارة الداخليه والحكام الاداريين لايقاع اشد العقوبات على امثال اولئك المستهترين بحياة المواطن