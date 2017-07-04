الحرة نيوز –

أحبطت السلطات السعودية الثلاثاء محاولة سوداني تهريب 500 ألف حبة مخدرة على ظهر جمل من خلال منفذ حالة عمار شمالي السعودية ، قادما من الأردن .

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أن أنظمة المراقبة الإلكترونية بحرس الحدود السعودية ، رصدت الثلاثاء شخصاً على ظهر جمل عند تجاوزه حدود السعودية البرية عبر مسؤوليات قطاع حالة عمار بمنطقة تبوك قادماً من الأردن.

وقال إنه جرى على الفور توجيه الدوريات لموقع الحدث والقبض على شخص سوداني الجنسية، بحوزته (٤) أكياس محملة على الجمل؛ حيث دفنها تحت الأرض بقصد إخفائها، وبتفتيش الأكياس اتضح احتوائها على (٥١٨٠٠٠) ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون).

وأعلن العقيد الحربي، مباشرة استكمال كافة الإجراءات الأمنية فوراً حيال المهرب ووسيلة التهريب والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.