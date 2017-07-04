الحرة نيوز –

تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، في دورتها الحادية والأربعين، المنعقدة حاليا بمدينة كراكوف في بولندا، قرارا بشأن “بلدة القدس القديمة وأسوارها” المعدّ من قبل الأردن وفلسطين، والمقدم من المجموعة العربية.

ووفق وكالة وكالة الأنباء الاسلامية “اينا” اليوم الثلاثاء، تم تبني القرار رغم الضغوط الهائلة التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء واليونسكو لإفشاله.

ويأتي القرار ليؤكد اعتماد 12 قرارا سابقا للمجلس التنفيذي لليونسكو، و7 قرارات سابقة للجنة التراث العالمي، وجميعها تنص على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتلال القدس في العام 1967.