الحرة نيوز –

أوقفت قناة “جوسات” الفضائية البرنامج الذي يبثه الإعلامي محمد راكان القداح “إلى إشعار آخر”، وذلك على خلفية فيديو بثه قداح عبر صفحته على “فيسبوك” وأثار جدلا واسعا على مواقع التواصل.

وقال المدير العام لقناة “جوسات” رياض الحروب في بيان صحفي إن القناة غير ملزمة بالآراء الشخصية لقداح، مؤكدا أن آراءه “لا تعبر عن سياسة القناة التي تؤمن بالحريات الدستورية الفردية والعامة ومن بينها لباس المرأة وسلوكها وخياراتها الشخصية”، بحسب البيان.

وأضاف أن قداح ليس موظفا لدى القناة وأنه يقدم برنامجا اسبوعيا على شاشتها بشكل تطوعي غير مدفوع الأجر، مشيرا إلى أن “القناة غير مرتبطة معه بعقد ولا تستطيع إلزامه بأي سلوك أو الامتناع عن سلوك”.

وتابع أنه “نظرا للجدل الذي أثاره الفيديو، وما تضمنه من إساءات لشريحة من المجتمع الأردني نساء ورجالا، فقد قررت ادارة القناة وقف برنامجه الاسبوعي الى اشعار اخر”.