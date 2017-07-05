الحرة نيوز –

حتى المطلقات يودعن الحياة الزوجية بالرقص والطبل والأفراح

في تصرف غريب من نوعه، احتفلت اردنية تبلغ من العمر 44 عاماً بطلاقها من زوجها اثر خلافات بينهما، انتهت بتطليق الرجل لزوجته الاربعينية في العاصمة عمان، وذلك بعد ان مراحل طويلة من الشد و الجذب فيما بينهما بالمحاكم الشرعية الى ان نالت المرأة مرادها.

و في تفاصيل القصة التي رواها احد المقربين من العائلة، فإن خلافات منذ مدة اندلعت بين الزوجين على خلفية تعليم ابناءهما في المدارس، اذا ان الزوجين لديهم 3 من الابناء الذكور، اكبرهم في الصف الثامن، حيث اراد والدهم اخراجهم من المدارس الخاصة و تسجيلهم في المدارس الحكومية، وذلك لعدم مقدرته المتواصلة لدفع اقساط المدارس الخاصة لثلاثة ابناء، بعد ان ارتفعت الرسوم فضلاً عن مصروفهم اليومي و مصرف المنزل، و هو ما واجهته زوجته بالرفض التام.

و بعد جولة من محاولات اقناع الزوج لزوجته ضرورة نقل ابناءهم الى المدارس الحكومية و رفضها المستمر و تعنتها، بحجة انها ‘ ما بتحط ابناءها بأي مدرسة’، و اصرار الزوج على نقل الابناء لعدم قدرته على دفع مزيداً من الاموال، وصلت بها الى حد طلب الطلاق منه، وهو ما فاجئ الزوج، و الذي حاول اقناعها بكل الوسائل ان تتراجع عن مطلبها، الا ان محاولاته باءت بالفشل، رغم محاولة اهل الزوجين اصلاح ذات البين، إلا ان تعنت الزوجة كان اكبر من ك المحاولات.

و انتهت القصة بأن قامت الزوجة برفع قضية ضد زوجها في المحكمة الشرعية وبعد عدة جلسات في المحاكم حصلت على طلاقها، و قامت على الفور بالتوجه لأحد محلات الحلويات في عمان وطلب منه عمل قالب من الجاتو مكتوب عليه ‘ وأخيرا تطلقت’، و قامت بدعو صديقاتها للاحتفال بهذه المناسبة و مشاركتها بتقطيع القالب.