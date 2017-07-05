الحرة نيوز – د. عصام الغزاوي

طبياً لا يقل خطر ارتفاع حرارة الجو الشديدة على جسم الإنسان عن خطر إنخفاضها، عند ارتفاع درجة حرارة الجو، يتفاعل الجسم مع ذلك بضخ كميات اكبر من الدم الى سطح الجلد، على حساب حصة الدماغ من الدم حتى يتم طرد حرارة الجسم الداخلية الى السطح والتعرق، ومع تبخر ذلك العرق تبدأ حرارة الجسم بالإنخفاض ، طبيعياً تتراوح حرارة الجسم ما بين 37-38 درجة واذا ما زادت عن ذلك يبدأ الشعور بالتعب والإعياء بسبب التأثير على العمليات الكيميائية داخل الجسم مما يؤثر على وظائف الأعضاء وأهمها الدماغ . أستغرب قيام وزارة التربية والتعليم والجامعات تعطيل الدراسة وتأجيل الإمتحانات عند تساقط الثلوج والبرد القارص وعدم اتخاذها هذا القرار يوم أمس في إمتحان الثانوية العامة في يومه الأول في مادة أساسية بسبب ارتفاع حرارة الجو اعلى من معدلها العام وعدم جاهزية قاعات الإمتحانات للتكييف، رغم اعلان الوزارة عن تزويد القاعات بمكيفات ومراوح ومياه باردة ، الماء الوحيد الذي الذي حصل عليه بعض الطلبة هو ما تم رشهم به ليستفيقوا من الإغماء بسبب ارتفاع حرارة أجسامهم بعد وقوفهم تحت اشعة الشمس المباشرة قبل فتح القاعات والسماح لهم بالدخول لقاعات تفتقر لأية وسيلة تهوية أو تكييف أو ماء بارد لتعويض السوائل التي تفقدها اجسام ابنائنا الطلبة الغضة بالتعرق، كان الأجدر بوزارتنا وبوزيرها الشاب صاحب الفكر الإيجابي الجرأة بإتخاذ قرار بتأجيل إمتحانات اليوم الأول الى يوم آخر، أو تقديم موعد ساعة الإمتحانات لتجنب ساعة ذروة الحرارة، إن كثير من الطلبة أُحبطوا وتأثرت وظائف أجسامهم الفسيولوجية يوم امس بسبب الحرارة التي لم تحتملها أجسامهم، عداك عن الأثر النفسي السلبي الذي تلا ذلك على باقي المواد، بصراحة كل تعب الطالب خلال العام الدراسي ، تعتمد نتيجته بالنهاية على امتحان لا تستطيع التكهن بظروفه، كما حدث بالأمس من ظرف طارئ بسبب الحرارة العالية، لكنك تستطيع بإدارة حكيمة تلافي نتائجه ، نسأل الله التوفيق لجميع الطلبة، وان يكون لهم معيناً.