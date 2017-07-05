الحرة نيوز –

شكا المواطن عبد العزيز الشايب من حرمان ابنته من امتحان الثانوية العامة يوم امس بسبب تأخرها عن قاعة الامتحان لمدة دقيقتين .

وبالتفاصيل قال الشايب ان مديرة قاعة الامتحان في مدرسة بمنطقة صويلح بعمان منعت ابنته من دخول الامتحان بسبب تأخرها لمدة دقيقتين .

واشار ان الطالبة كانت متواجدة بالمدرسة قبل نصف ساعة من بداية الامتحان ولكنها تعرضت الى وعكة صحية وذهبت الى الحمام لغسل وجهها الامر الذي جعلها تتأخر هذه المدة البسيطة .

والمشكلة بحسب الشايب ان الطالبة اتمت جميع متطلبات الثانوية العامة ولم تستكمل فقط امتحان الرياضيات يوم امس ، وهو الامر الذي تسبب في استنفاذ حقها بجميع المواد .

ويناشد الوالد وزارة التربية والتعليم التحقيق في الامر ، وانصاف ابنته ، التي تسبب الامر في ضياع مستقبلها العلمي .